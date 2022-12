Jugendliche werden in Neustadt von Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Neustadt. Auf dem Nachhauseweg angegriffen worden sind an Heiligabend zwei Heranwachsende in Neustadt/Weinstraße. Nach Angaben der Polizei wurden die Jugendlichen gegen 20.45 Uhr in der Robert-Stolz-Straße von zwei Unbekannten angesprochen. Demnach gab es zunächst zwischen den beiden Parteien verbale Streitigkeiten, welche letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Ein Geschädigter habe demnach durch einen Schlag ins Gesicht eine leichte Verletzung davongetragen. Dessen Begleiter blieb unverletzt. Die bislang unbekannten Täter stiegen hiernach in einen silbernen Opel und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/8540 bei der Polizei zu melden.

