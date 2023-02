Speyer. Eine 14-Jährige hat am Freitag versucht, Schmuck aus einem Laden in Speyer zu klauen. Wie die Polizei mitteilt, erwischte eine Mitarbeiterin des Ladens die Jugendliche am frühen Abend in der Postgalerie beim Diebstahlversuch.

Die 14-Jährige steckte sich drei Ketten in den Mund und wollte so gemeinsam mit ihrer Freundin das Geschäft verlassen. Die Mitarbeiterin beobachtete das und verhinderte den Diebstahl des Modeschmucks. Anschließend wurde die Minderjährige an ihre Eltern übergeben.