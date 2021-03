  Jugendliche verletzten 14-Jährigen - Zeugen gesucht

Mauer. Ein 14-Jähriger ist nach Mitteilung der Polizei am Dienstagabend in Mauer von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Er stieg gegen 21.45 Uhr aus einer S-Bahn am Bahnhof in Mauer aus und machte sich auf den Nachhauseweg. Unweit des Bahnhofs wurde er von einer Gruppe angesprochen. Aus dem Gespräch heraus wurde er zunächst von einem aggressiven Mädchen angegangen. Nachdem er sich zur Wehr gesetzt hatte, schlug ihm anschließend ein Junge aus der Gruppe ins Gesicht. Vier 16- bis 22-Jährige sind der Polizei als mutmaßliche Täter bekannt. Es wird weiter ermittelt. Hinweise an die Polizei unter Rufnummer 06226/1336.

