Jugendliche stehlen Traktor mit Planwagen und bauen zwei Unfälle

Maikammer. Mehrere Jugendliche haben in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) in der Nacht zum Samstag einen Traktor mit Planwagen gestohlen und zwei Unfälle gebaut. Passantinnen meldeten am Morgen einen Traktor, der umgekippt in einem Graben lag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er war massiv beschädigt. Der Halter des Fahrzeug bestätigte danach den Diebstahl. Einer Zeugin waren drei männliche Jugendliche auf einem Traktor mit Planwagen auf einer Straße aufgefallen, wie es hieß.

Ein Mann gab zudem an, dass sein Lastendreirad, das in einem Hof abgestellt war, beschädigt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass die Traktor-Diebe in dem Hof des Mannes wenden mussten und dabei das Fahrzeug beschädigten. Insgesamt sei ein Sachschaden von etwa 7000 Euro entstanden.