Jugendliche stecken leerstehendes Industriegebäude in Mannheim-Oststadt in Brand

Mannheim-Oststadt. Zwei Jugendliche haben am Samstagnachmittag ein leerstehendes Industriegebäude in der Fahrlachstraße in der Oststadt in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten die Brandstiftung und alarmierten sofort die Feuerwehr, berichtet die Polizei. Diese konnte den entzündeten Unrat schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern.

Die beiden Jugendlichen waren in Richtung Ludwigshafener Straße geflüchtet. Sie sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-3310 abzugeben.