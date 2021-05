Jugendliche schießen mit Softair-Pistole auf Spaziergängerin

Heßheim. Zwei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren haben am frühen Samstagabend bei Heßheim mit einer Softair-Pistole auf eine Frau geschossen. Nach Angaben der Polizei war die 43-Jährige mit ihrem Begleiter auf einem Feldweg in Höhe der Mülldeponie unterwegs, als einer der zwei dunkel gekleideten Jugendlichen der Frau mit einer Softair-Pistole in die Schulter schoss. Die Spaziergängerin blieb unverletzt. Sie gab an, dass der Schütze blonde Haare gehabt haben soll. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter den Rufnummern 06233/ 3130 oder 06237/ 934 110 zu melden.

