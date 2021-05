Jugendliche schießen mit Schreckschusspistole

Ludwigshafen. Zwei Jugendliche haben am Montagmorgen in der Wattstraße in Ludwigshafen mit einer Pistole in die Luft geschossen und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten eintrafen, flüchteten der 14-Jährige und der 15-Jährige, wurden aber schnell eingeholt laut Polizeimeldung. Der 14-Jährige zog bei der Verfolgung eine echt aussehende Schreckschusspistole aus seiner Jackentasche, weshalb eine Polizeibeamtin ihre Dienstpistole zog. Der Jugendliche warf daraufhin seine Waffe weg. Die Beamten übergaben die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen des Führens und Schießens mit einer Schreckschusswaffe ermittelt.

Die Polizei warnt: Waffen sind keine Spielzeuge. Das Mitführen von echt aussehenden Waffen, auch Spielzeugwaffen, kann zu lebensgefährlichen Verwechselungen führen und ist nach dem Waffengesetz verboten. Insbesondere Eltern sollten ihre Kinder dafür sensibilisieren, fordert die Polizei.