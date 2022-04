Jugendliche Randalierer setzen Baustelle unter Wasser

Plankstadt. Eine Gruppe mehrerer unbekannter Jugendlicher randalierte in der Nacht auf Samstag im Bereich einer Baustelle in den Straßen Waldpfad und Schwetzinger Straße in Plankstadt. Hierbei wurde nach Polizeiangaben eine freigelegte Wasserleitung beschädigt. Dies hatte zur Folge, dass die dortigen Baustellenaushebungen mit Wasser vollliefen und von der Feuerwehr abgepumpt werden mussten. Der dadurch entstandene Schaden steht bisher noch nicht fest.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.