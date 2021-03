Leimen. Von unbekannten Jugendlichen ist ein 33-Jähriger in Leimen bei einem Streit schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann mit zwei Freunden und einer Frau im Alter zwischen 33 und 41 Jahren am Kurpfalzzentrum Alkohol getrunken, als eine vorbeikommende Gruppe von 15 Jugendlichen mit den Älteren in Streit geriet.

Die Jugendlichen hätten den 33-Jährigen mit Faustschlägen attackiert, bis dieser zu Boden ging und bewusstlos wurde. Da die Gruppe nicht von ihrem Opfer ablassen wollte, seien dessen Begleiter dazwischen gegangen und dabei leicht verletzt worden. Das Opfer wurde in eine Klinik eingeliefert. sin