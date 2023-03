Jugendliche mit Softair-Pistolen in Lampertheim

Lampertheim. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in Lampertheim ein Softair-Pistole mit sich geführt. Einem Passanten war am Montagnachmittag aufgefallen, dass der Beschuldigte und zwei weitere 17-Jährige in der Unterführung des Bahnhofes mit einer täuschend echt aussehenden Pistole hantieren würden, teilte die Polizei mit. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten auf die drei 17-Jährigen aus Mannheim, von denen einer die Waffe im Hosenbund trug. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine weitere Softair-Pistole aufgefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die drei Minderjährigen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.