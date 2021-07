Speyer. Bei einer Kontrolle hat eine Polizeistreife am Montagabend in Speyer bei zwei Jugendlichen Cannabisblüten sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, nahm die Polizeistreife den Geruch von Marihuana gegen 20 Uhr in der Karolingerstraße wahr. Letztlich konnte bei den beiden 15-Jährigen eine geringe Menge an Cannabisblüten aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1