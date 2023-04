Jugendliche in Speyer schießen mit Luftdruckpistole auf Hausfenster

Speyer. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstag mit einer Luftdruckpistole in Speyer geschossen. Eine 58 Jahre alte Anwohnerin in der Roßmarktstraße entdeckte in ihrer Fensterscheibe zwei kleine Einschusslöcher, teilt die Polizei mit. Die alarmierten Beamten trafen die fünf Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren an als sie den Abschuss rekonstruierten. Sie stellten die Luftdruckwaffe sicher und setzten die Erziehungsberechtigten über den Vorfall und das eingeleitete Strafverfahren in Kenntnis.

