Jugendliche in Guntersblum legen Säcke mit Streugut auf Gleise

Guntersblum. Jugendliche haben fünf mit Streugut gefüllte Säcke auf die Gleise am Bahnhof Guntersblum im Kreis Main-Bingen gelegt. Ein Güterzug sei mit etwa 100 Kilometern pro Stunde in der Nacht zum Sonntag über die Säcke gefahren, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Lokführer habe daraufhin eine Notbremsung eingeleitet. Ein Polizeibeamter, der zufällig vor Ort gewesen sei, habe die mutmaßlichen Täter gesehen und die Polizeistation in Mainz informiert. Die Beamten nahmen zwei Jugendliche fest. Der dritte sei geflohen. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren seien von den Beamten belehrt worden. Danach wurden sie ihren Eltern übergeben. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1