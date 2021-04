Jugendliche findet Handgranate – Kampfmittelräumdienst entschärft erfolgreich

Lorsch. Eine 14-jährige Jugendliche hat am Mittwochnachmittag eine Handgranate in Lorsch gefunden. Daraufhin rückte der Kampfmittelräumdienst an und entschloss sich nach Angaben der Polizei, die amerikanische Granate direkt zu entschärfen. Dafür wurde sie auf einem nahegelegenen Feld am Fundort gesprengt.

AdUnit urban-intext1

Die Jugendliche hatte die Granate im Bereich des Skateparks am Zugang zum Hundepark entdeckt und ihren Fund sofort die Polizei gemeldet. Die Beamten räumten für die Zeit der Arbeiten sowohl Skate- als auch Hundepark und sperrten den Bereich weiträumig ab.

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang: Wenn Sie Munition, Granaten oder andere Kampfmittel finden, nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht in Ihr Haus! Lassen Sie die

Gegenstände an Ort und Stelle! Bedenken Sie, dass Sie bei der kleinsten Bewegung den Zündmechanismus in Kraft setzen können.