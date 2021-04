Kallstadt. Mehrere Jugendliche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag randaliert. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Anwohner die Beamten informiert, dass in der Weinstraße in Kallstadt etwa fünf Personen gegen sein Hoftor treten würden. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass mehrere Pflanzen aus dem Blumenbeet an der Protestantischen Salvatorkirche herausgerissen wurden. Das Hoftor blieb heile. In der Leistadter Straße wurde ein Auto mit beschädigtem Außenspiegel gefunden. Während der Fahndung wurde einer der Täter zwar gesehen, er konnte aber in der Dunkelheit verschwinden.

Informationen werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06322-9630 und per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.