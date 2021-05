Jugendliche auf Schuldach - Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Sinsheim. Sechs junge Männer und Frauen haben sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Gebäudedach einer Schule in der Straße Vorderer Rheil in Sinsheim aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, hat ein aufmerksamer Bürger gegen 2 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er den Schein mehrerer Taschenlampen auf dem Gebäudedach festgestellt hatte. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Sinsheim sowie weitere Polizisten des benachbarten Reviers Eppingen umstellten daraufhin das Gelände. Die Jugendlichen wurden schließlich aufgefordert, das Dach wieder zu verlassen. Auf Nachfrage gaben die 17- und 18-Jährigen an, dass sie sich nichts Böses dabei gedacht hätten und lediglich auf dem Dach "chillen" wollten. Hierfür seien sie über ein Baugerüst auf das Gebäudedach geklettert.

Nachdem die Beamten die Personalien der Beteiligten aufgenommen hatten, wurden die 18-Jährigen wieder entlassen. Die 17-Jährigen wurden an ihre Eltern übergeben. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erwartet nun die jungen Heranwachsenden.