Jugendliche auf Heimweg vom Schriesheimer Mathaisemarkt ausgeraubt

Schriesheim. Drei Jugendliche sind auf dem Heimweg vom Mathaisemark in Schriesheim in der Nacht zu Sonntag ausgeraubt worden. Zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr sprachen zwei Jugendliche die 14-, 16- und 19-Jährigen an der Haltestelle am Bahnhof an, berichtet die Polizei. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie die Herausgabe von Geld. Danach flüchteten sie in eine einfahrende Straßenbahn. Dank Zeugenhinweisen konnten die Beamten die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen unmittelbar in der Bahn festnehmen.

