Jugendgruppe attackiert und verletzt in Speyer vier Menschen

Speyer. In der Nacht auf Mittwoch sind in Speyer vier Frauen und ein Mann von mehreren Jugendlichen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, liefen die fünf Personen im Alter von 21 bis 26 Jahren gegen 2.15 Uhr über den Domplatz. Im Bereich der Sitzbänke gerieten sie mit einer Gruppe aus zwei männlichen und drei weiblichen Heranwachsenden in ein Wortgefecht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine 26-Jährige filmte das Wortgefecht und wurde plötzlich von einer Jugendlichen in den Bauch geschlagen. Ein 25-jähriger Begleiter wollte der 26-Jährigen zu Hilfe kommen und wurde daraufhin von den beiden männlichen Tatverdächtigen sowie einer Tatverdächtigen geschlagen und getreten.

Anschließend rannte die Jugend-Gruppe mit dem Handy der 26-Jährigen davon, wenig später konnte das beschädigte Mobiltelefon im Innenstadtbereich gefunden werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Feststellung mehrerer Beschuldigter.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht 17-Jähriger wird in Speyer angegriffen - Jochbein- und Kieferbruch Mehr erfahren Blaulicht 21-Jähriger in Untersuchungshaft in Heidelberg - Verdacht auf versuchten Totschlag Mehr erfahren

Der 25-jährige Geschädigte trug laut Polizei Kopfschmerzen sowie zahlreiche Schürfwunden davon und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die 26-jährige Geschädigte trug Schmerzen im Bauchbereich davon. Die Beschuldigten erwarten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung Raubes.