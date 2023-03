Jugendfeuerwehr in Kandel findet Mann in hilfloser Lage

Kandel. Der Aktionstag „Saubere Landschaft“ am Samstag hat einem 71-jährigen Mann in der Südpfalz vermutlich das Leben gerettet. Mitglieder der Jugendfeuerwehr fanden den Mann in einem Gebüsch zwischen einem Supermarkt und dem Mitfahrerparkplatz an der A 65. Dort habe sich der Mann in einer hilfloser Lage befunden, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

"Das war ein Riesenglück"

Der 71-Jährige habe vermutlich schon mehrere Tage dort gelegen und sei vollkommen dehydriert gewesen. „Das war ein Riesenglück für den Mann. So schnell wäre da keiner hingekommen“, sagte ein Polizeisprecher. Aus eigenen Kräften hätte der Mann sich nicht selbst helfen können. Die Jugendfeuerwehrleute leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst, der den 71-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.

Mann wurde als vermisst gemeldet

Warum der Mann dorthin und in diese hilflose Lage geraten ist, konnte die Polizei nicht sagen. Alkohol sei jedoch vermutlich nicht im Spiel gewesen. Der Mann sei auch noch ansprechbar gewesen. Er stammt aus dem Bereich Germersheim und war dort auch als vermisst gemeldet worden.