Joggerin belästigt– Verdächtiger meldet sich bei Polizei

Worms. Nachdem ein Mann eine Joggerin in Worms belästigt haben soll, hat sich ein 27-jähriger Verdächtiger nun bei der Polizei gemeldet. Das berichtete die Behörde am Donnerstag. Der Mann soll bereits am vergangenen Donnerstag eine 19-Jährige im Bereich Worms-Abenheim auf einem Feldweg nahe der L425 aus einem Jeep Wrangler heraus mir den Worten „Hey Süße“ angesprochen haben.

Nachdem die Joggerin den Mann ignorierte, sei er an der Frau vorbeigefahren, habe sich ihr mit seinem Fahrzeug in den Weg gestellt und sie durch die geöffnete Beifahrertür erneut angesprochen. Die Geschädigte rannte schließlich davon. Der Beschuldigte folgte ihr mit seinem Wagen und ließ erst von seinem Vorhaben ab, als die 19-Jährige auf eine Reiterin traf.

Die Ermittlungen zum Fall dauern an.