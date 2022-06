Jeder zweite Baden-Württemberger schaut optimistisch aufs Alter

Stuttgart. Trotz Aufrüstung, explodierender Preise und Klimawandel blickt fast jeder Zweite in Baden-Württemberg gut gestimmt aufs Älterwerden. Sie seien eher optimistisch, beschrieben nach Angaben der AOK Baden-Württemberg 39 Prozent der Befragten ihren Blick voraus. Weitere 8 Prozent sind demnach sogar sehr optimistisch und nur 17 Prozent pessimistisch.

Eine Mehrheit von 70 Prozent der Menschen im Südwesten geht zudem davon aus, im höheren Alter ab 70 Jahren sehr oder auch eher wahrscheinlich eine gute Fitness und Gesundheit zu besitzen, wie die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa unter 1002 Baden-Württembergern zwischen 30 und 55 Jahren ergab. Jeder Vierte (26 Prozent) ist sich da nicht so sicher und hält das für eher oder sogar sehr unwahrscheinlich.

"Umso wichtiger ist es, bereits in jungen Jahren auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, ausreichend in Bewegung zu bleiben und achtsam mit sich umzugehen", rät die AOK-Spezialistin Vorsorge und Prävention, Eva Ortlieb. Sie empfiehlt, möglichst wenig Alkohol zu trinken und nicht zu rauchen. "Die Gefahr, an schweren Krankheiten zu erkranken, wird somit verringert und es steigt die Wahrscheinlichkeit, auch im hohen Alter noch fit und gesund zu sein."