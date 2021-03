Rhein-Neckar. Die neuen Möbel in Raten abbezahlen, einen schicken Sportwagen leasen und das tolle Smartphone mit einem Konsumentenkredit finanzieren – es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mehr Geld auszugeben, als man eigentlich hat. Jeder zehnte Einwohner in der Metropolregion Rhein-Neckar kann deshalb seine Rechnungen nicht begleichen. So befinden sich etwa 200 000 Menschen (10,01 Prozent) aus dem Rhein-Neckar-Raum in finanzieller Schieflage.

Zuwächse in Speyer und Neustadt

Das geht aus der zwölften Auflage des Schuldneratlasses für die Metropolregion hervor, den der Wirtschaftsauskunftsdienst Creditreform jetzt vorgestellt hat. Analog zum bundesdeutschen Trend sei die Überschuldung aber insgesamt zurückgegangen. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2020.

Die rote Laterne geht mit einem Überschuldungsanteil von 15,98 Prozent nach Ludwigshafen, gefolgt von Worms mit 14,30 und Mannheim mit 13,71 Prozent. Im bundesdeutschen Gesamtranking von 402 Kreisen und kreisfreien Städten nehmen diese Städte ebenfalls hintere Plätze ein: Ludwigshafen auf Rang 387, Worms auf Rang 375 und Mannheim auf Rang 367. Ganz anderes sieht es in Heidelberg aus: Die Uni-stadt hat laut Creditreform mit 6,17 Prozent und Platz 38 den geringsten Überschuldungswert der Region.

In Worms geht der Schuldneranteil seit fünf Jahren stetig zurück. Zudem verzeichnete auch Ludwigshafen 2020 erstmals in sechs Jahren einen Rückgang. In Speyer, Neustadt und Germersheim haben dagegen etwas mehr Menschen am Ende des Geldes noch Monat übrig.

Der aktuelle Positivtrend ist nach Einschätzung von Oliver Dangmann, Geschäftsführer von Creditreform Mannheim, allerdings mit Vorsicht zu genießen. So müssten bei der Gesamtbeurteilung auch die mittel- und unmittelbaren Folgen der seit März 2020 grassierenden Corona-Pandemie einfließen. So dürften nach Hochrechnungen bereits jetzt rund 7,3 Millionen Verbraucher in Deutschland von Überschuldung betroffen sein, also etwa 400 000 Personen mehr, als die aktuellen Daten ausweisen, die von 6,9 Millionen ausgehen. „Wenn Schätzungen zu Folge derzeit zwei Millionen Kleinstunternehmer durch die Corona-Pandemie um ihre Existenz kämpfen und zudem rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze im Mittelstand gefährdet sind, ist für die nächsten Jahre von deutlich mehr Überschuldungen auszugehen“, so Dangmann.