Jeder Siebte am Steuer unter Drogen

Sinsheim. „Jeder siebte kontrollierte Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss – das ist deutlich und gleichzeitig erschreckend!“, kommentiert der Leiter des Polizeireviers Sinsheim, Adrian Harz, das Ergebnis der Alkohol-und Drogenkontrollen am Montagnachmittag auf der B 292. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, waren die Kontrollen am Montag von 13 bis 20 Uhr auf den beiden Parkplätzen zwischen Sinsheim und Waibstadt eingerichtet worden. Mit im Boot waren ferner Beamte des Polizeireviers Wiesloch, des Einsatzzuges Heidelberg und des Kompetenzteams „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) der Verkehrspolizeidirektion Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt wurden bei Sinsheim 89 Fahrzeuge kontrolliert. © dpa

Insgesamt überprüften 50 Beamte 89 Fahrzeuge und 109 Personen. Zwölf Autofahrer im Alter von 19 bis 33 Jahren – neun Männer und drei Frauen – sowie der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades waren dabei unter Drogen unterwegs. „Dreizehn von 89 oder jeder siebte kontrollierte Fahrzeugführer stand somit unter berauschenden Mitteln“, hieß es von der Polizei.

Weitere Kontrollen angekündigt

Allen dreizehn Personen wurden Blutproben entnommen. Sie müssen nun alle mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. „Ob der 17-Jährige seinen bereits anvisierten Autoführerschein der Klasse B mit 18-Jahren bekommen wird, ist mehr als fraglich“, hieß es in der Polizeimitteilung.

„Sowohl unsere Schwerpunktkontrollen in den vergangenen Wochen als auch die aktuelle Kontrolle in enger Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam ,Drogen im Straßenverkehr’ der Verkehrspolizei Mannheim zeigen uns, dass es richtig und wichtig ist, die Kontrollhäufigkeit auf unseren Straßen weiter auszubauen“, kündigt Adrian Harz weitere zeitnahe Kontrollen an. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2