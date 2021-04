Nicht Feuerwehrmann oder Lokführer, nein, auf die Frage, was er einmal werden wolle, entgegnete der fünfjährige Junge: „Maler“. Und er meinte damit auch nicht den ehrenwerten Beruf des Tünchers, sondern den des Künstlers. Drei Jahre später wurde seine Mutter von der Grundschullehrerin einbestellt: „Frau Brixy, wir müssen uns was überlegen mit dem Dietmar, der ist nur am Malen. Der rechnet

