Jazz-Hommage mit Mangelsdorff

Waldsee. Ein spektakulär besetztes Gedenkkonzert wird am Dienstag, 25. Mai, ab 19 Uhr als kostenloser Live-Stream aus dem vorderpfälzischen Waldsee gesendet: Zu Ehren des verstorbenen Jazzjournalisten Matthias Spindler, der in Waldsee und Mannheim lebte, spielt die 96-jährige Saxofon-Ikone Emil Mangelsdorff in der örtlichen Grundschule. Begleitet wird er von seinen Quartett-Musikern Thilo Wagner (Piano), Axel Pape (Drums) und Jean Phillip Wadle (Kontrabass). Dazu stoßen die Mannheimer Thomas Siffling (Trompete) und Olaf Schönborn (Saxofon) sowie voraussichtlich Lokalmatador Dietmar Fuhr (Bass). Der kostenlose Video-Link: bit.ly/jazzstreamwaldsee. Präsenzpublikum ist nicht vorgesehen.

