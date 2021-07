Jahrelang gesuchter Räuber taucht im Odenwald unter - Festnahme

Brensbach. Ein bereits im Jahr 2017 wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilter Mann ist bis zum Mittwochabend erfolgreich im Odenwald untergetaucht. Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen machten den Aufenthaltsort des Gesuchten in einem Brensbacher Ortsteil ausfindig und nahmen ihn fest, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nun sitzt der 32-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Mann war vom Landgericht Düsseldorf zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt worden und wurde mit einem Haftbefehl gesucht.