Ludwigshafen.. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ist am Dienstag von 59,8 auf 66,8 gestiegen. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. 18 Corona-Neuinfektionen wurden den Behörden bis Dienstagnachmittag gemeldet. Zudem gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt 49,8, in Frankenthal 49,2 und in Speyer nur 45,5.

