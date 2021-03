Ludwigshafen.. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ist am Mittwoch geringfügig von 66,8 auf 65,0 zurückgegangen. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Inzidenz 51,1 , in Frankenthal 49,2 und in Speyer 41,5. In Ludwigshafen wurden 14 Corona-Neuinfektionen wurden bis Mittwochnachmittag den Behörden gemeldet.

