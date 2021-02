Ludwigshafen.. Die Zahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist bis Dienstagnachmittag um neun auf 6766 gestiegen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ging leicht von 43,5 auf 43,0 zurück. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 41,4 und in Frankenthal 55,4.

