Inzidenz in Heidelberg weiterhin am Sinken - zwei Todesfälle im Kreis

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Das Gesundheitsamt hat für den Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag 70 neue, nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 20.107. 18.555 von ihnen gelten wieder als genesen. Daraus ergeben sich für den Kreis 1.171 aktive Fälle.

Ebenso bestätigte das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle. Im Rhein-Neckar-Kreis sind seit Ausbruch der Pandemie 381 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz (bildet die Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten 7 Tagen ab) bleibt mit diesen tagesaktuellen Werten fast gleich bei 153,9 (am Montag lag der Wert bei 153,6).

In Heidelberg wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 4.765 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet; das sind 15 mehr als am Montag. Die Inzidenz sinkt laut der Stadt Heidelberg damit auf 83. Mit 4.489 Genesenen gelten in der Stadt derzeit 217 Personen als aktive Fälle.

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts

Das Robert-Koch-Institut (RKI), das seine eigenen Zahlen erhebt, gibt die 7-Tage-Inzidenz im Heidelberger Stadtkreis mit 78,6 an. Damit hat laut RKI Heidelberg die niedrigste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Der Stadtkreis Heilbronn liegt am Dienstag bei einer Inzidenz von 292,3 an der Spitze, Mannheim pendelt mit einem Wert von 223,1 am Ende des oberen Drittels.

Für die bundeseinheitlichen Maßnahmen der so genannten "Bundes-Notbremse" werden die Zahlen des RKI zu Grunde gelegt. Die Corona-Inzidenzzahlen des Gesundheitsamtes des Rhein-neckar-Kreises und die des RKI weichen allerdings voneinander ab - Grund dafür ist, dass positive Testergebnisse erst mit Zeitverzögerung bei den Behörden und dem RKI bekannt werden.

