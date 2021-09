Insgesamt sieben Fahrzeugdiebstähle in Grünstadt

Grünstadt. Bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Obersülzer Straße in Grünstadt sind insgesamt sechs Fahrzeuge gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum von Samstag, 25.09., bis Montag, 27.09., durch das Einwerfen einer Scheibe Zutritt zu der Werkstatt, aus der die Fahrzeuge anschließend entwendet wurden. Zwischen Sonntag und Montag wurde zudem ein Quad von einem Parkplatz am Verladeplatz in Grünstadt gestohlen. Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Polizei Grünstadt entgegen.

