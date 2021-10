Insgesamt drei Dutzend Fälle: Einbruchserie in der Vorderpfalz

Frankenthal/Bad Dürkheim. Die Polizei hat eine Häufung von Einbrüchen in Einfamilienhäusern in der Vorderpfalz festgestellt. Insgesamt 36 Fälle haben die Beamtinnen und Beamten seit Mitte August vorwiegend im Raum Frankenthal, Bad-Dürkheim und Grünstadt gezählt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die unbekannten Täter seien hauptsächlich nachts in Häusern am Ortsrand oder in Feldrandlage aktiv gewesen. Überwiegend seien Bargeld, aber auch Laptops oder Smartphones erbeutet worden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen. Im Zusammenhang mit der Einbruchserie verweist die Behörde auf ihr Angebot zur kostenlosen Einbruchschutzberatung. Auf Wunsch und nach Terminabsprache führt die Polizei hierbei eine individuelle Schwachstellenanalyse von Häusern und Wohnungen vor Ort durch.

Info des Polizeipräsidiums Rheinpfalz: Tipps zum Schutz vor Einbrechern gibt's von den Bezirksbeamten der Polizei und beim Beratungszentrum in der Bismarckstraße 116 in Ludwigshafen, Telefon 0621/963-1150, oder unter beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de. Über die Email-Adresse lässt sich auch eine kostenlose Infobroschüre zum Einbruchschutz anfordern.