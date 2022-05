Inoffizielle Klapprad-WM im Juni

Herxheim/Südpfalz. Am 25. Juni wird ab 14 Uhr die inoffizielle Klapprad-Weltmeisterschaft „World-Klapp 2022“ in Herxheim in der Südpfalz gestartet – vier Jahre nach der letzten Auflage. Erstmals wird World-Klapp auf einer Speedway-Sandbahn stattfinden, dem „Duwak-Track“, wie das 1000-Meter-Langbahn-Oval von den Einheimischen liebevoll genannt wird. „Das Klapprad ist das optimale Gefährt, um auf einer Sandbahn zu fahren“, weiß Holger Gockel, Generalsekretär und zweiter Vorsitzender des veranstaltenden Pfälzer Klappvereins. Die Einhaltung der Regeln werde vom PÜV (Pfälzer Überwachungs-Verein) sichergestellt, sagt Gockel.

Nach Überrundung raus

Der Modus ist wie folgt: Die jeweils schnellsten 33 Starter aus drei Ausscheidungsrennen fahren im Final-Rennen gegeneinander. Das Rennen ist auf 300 volljährige Teilnehmer begrenzt. Die Qualifikationsläufe mit je 100 Startern dauern 20 Minuten. Die Einteilung der Starter auf die drei Ausscheidungsrennen erfolgt per Los kurz vor dem Rennen. Da jeweils 100 Starter nicht an der Startlinie stehen können, wird das Oval in drei Startzonen eingeteilt.

Im Finale gewinnt schließlich jener Fahrer, der nach einer Stunde die längste Strecke zurückgelegt hat. Überrundete Fahrer müssen das Rennen sofort nach Überrundung verlassen. Dem Sieger und der Siegerin winkt der „Horst“, ein Helm, den der Künstler Oliver Baur aus Freiburg angefertigt hat. Das Klapprad aus den 60er und 70er Jahren darf keine Schaltung besitzen und muss einen klassischen Klapprad-Lenker haben. Die Radgröße soll 20 Zoll betragen. Die Reifen sind frei wählbar, empfohlen wird das Mitführen eines Fuchsschwanzes – und der obligatorische Oberlippenbart. Einlass ist am 25. Mai ab 13 Uhr. sal

Info: Anmeldungen unter https://casting.world-klapp.de/

