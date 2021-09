Innenstadt-Festival soll Worms beleben

Worms. „Kultur findet Stadt“, so lautet das Motto des Wormser Innenstadt-Festivals vom 2. bis 31. Oktober. Mit den Veranstaltungen kehrt nach Angaben der Verwaltung kulturelles und soziales Leben in die Innenstadt zurück – kostenlos und überraschend. „Musik, Kunst, Theater, Genuss und Einkaufen – geboten wird ein buntes Portfolio, um einen Impuls für die Kultur in Worms zu setzen und zur Aufwertung der Innenstadt beizutragen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Organisatoren hätten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Geplant sei, das Innenstadt-Festival an den fünf Wochenenden im Oktober stattfinden zu lassen. So profitiere nicht nur der Einzelhandel von der Veranstaltungsreihe, sondern auch der Wochenmarkt am Samstag werde als zentraler Treffpunkt eingebunden.

Drei Bühnen bieten Open Air

Bei den Nibelungenfestspielen war der Park eine Anlaufstelle. © Bernhard Zinke

Laut Stadt befinden sich die Open Air Bühnen auf dem Weckerlingplatz, dem Marktplatz und dem Obermarkt. Der Kunst- und Genussmarkt werde auf dem Schlossplatz sowie dem Platz der Partnerschaft rund um den Wormser Kaiserdom organisiert. „Die Bespielung dieser Flächen bietet spannende Anreize der kulturellen Begegnung, denn letztlich sollen nicht nur Künstlerinnen, sondern auch Wormser Geschäfte sowie die Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft profitieren“, heißt es weiter. Unterstützt werde das Projekt vom Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus „Neustart Kultur“, dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt. Die Organisatoren der Veranstaltungen sind die Kulturkoordination der Stadt Worms, die Kultur und Veranstaltungs GmbH sowie Pop Up Worms. Wichtige Kooperationspartner seien zudem die Jugendkunstakademie, die Freien Szenen, das Kunsthaus Prinz-Carl, der Kunstverein, der Kulturverein 90, Blue Nite und die lokalen Veranstaltungsfirmen.

„Wir verspüren viel Enthusiasmus bei den Künstlern. Alle sind dankbar, dass man ihnen nach der langen Zeit mit dieser Initiative eine Plattform für Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten bietet“, so die Beigeordnete Petra Graen bei der Vorstellung. Mit „Kultur findet Stadt“ hole man das kulturelle Leben zurück in die City. red

Info: Aktuelle Corona-Hinweise: www.worms.de