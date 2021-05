Innengastronomie in Landau darf wieder öffnen - Lockerungen der Corona-Regeln ab Montag

Landau. Wegen der weiter niedrigen 7-Tage-Inzidenz treten in Landau ab Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist es wegen des aktuellen Infektionsgeschehens nun möglich, die Innengastronomie zu öffnen. Auch gelten weitere Lockerungen im Freizeit-, Sport- und Kulturbereich.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeister Thomas Hirsch gab sich erleichtert, ob des derzeit niedrigen Inzidenzwerts. „Wir weisen weiter eine der niedrigsten Inzidenzen im Land auf. Ein »Geheimrezept« dafür gibt es nicht, aber ich bin überzeugt, dass sich auch unsere Teststrategie jetzt bemerkbar macht“, begründete er das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt. Wir haben früh angefangen, umfassende und niedrigschwellige Testangebote zu machen.

Ein Überblick über die wichtigsten zusätzlichen Lockerungen in Landau ab Montag, 31. Mai:

Gastronomie: Die Gastronomie darf auch im Innenbereich wieder öffnen. Es gelten Vorausbuchung, Maskenpflicht bis zum Platz und Kontakterfassung. Eine Bewirtung an der Theke und Selbstbedienung sind nicht zulässig. Wer die Gastronomie nutzen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen bzw. vollständig geimpft oder nachgewiesen genesen sein. An einem Tisch sitzen dürfen höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Kinder bis 14 Jahren sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt.

AdUnit urban-intext2

Kultur: Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen dürfen mit bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern im Innen- und Außenbereich wieder öffnen. Dazu zählen etwa Kinos, Theater, Kleinkunstbühnen und Konzerthäuser. Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist im Freien in einer Gruppe von maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zuzüglich einer anleitenden Person wieder zulässig. Gleiches gilt für den außerschulischen Kunst- und Musikunterricht. Es gilt das Abstandsgebot. Bisher waren fünf Personen plus eine anleitende Person zulässig.

Sport: Bis zu zehn Personen zuzüglich einer Trainerin bzw. eines Trainers dürfen im Freien kontaktlos und mit Abstand Sport treiben. Bisher waren es fünf Personen zuzüglich Trainerin bzw. Trainer. Vollständig geimpfte und nachgewiesen genesene Personen werden nicht mitgezählt.

AdUnit urban-intext3

Freizeit: Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen. Es gelten Abstandsgebot und Kontakterfassung sowie Masken-, Vorausbuchungs- und Testpflicht.

AdUnit urban-intext4

Bereits ab Mittwoch, 2. Juni, soll eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kraft treten, informierte die Stadtverwaltung. In dieser dritten Stufe des Perspektivplans Rheinland-Pfalz seien weitere Lockerungen in den Bereichen Tourismus, Freizeit, Sport und Kultur vorgesehen. Auch die Öffnung von Freibädern soll dann wieder möglich sein.