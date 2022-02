Initiative „Hellwach mit 80 km/h“ gewinnt ersten Lkw-Hersteller

Rhein-Neckar. „2022 wird das Max Achtziger Jahr“, sagt Dieter Schäfer vom Vorstand des Vereins „Hellwach mit 80 km/h“ mit voller Überzeugung. Hierfür hat er gute Gründe, denn der Verband gewinnt immer mehr Reichweite. Demnächst seien mehr als 50 000 Broschüren in ganz Europa im Umlauf, die die Regeln für sicheres Fahren in allen europäischen Fragen schnell und einfach vermitteln. Und auch der erste Lkw-Hersteller ist nun an Board: Iveco engagiert sich für die Initiative und gibt mit jeder Auslieferung die Regeln mit dem Maskottchen Max Achtzig aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Karl Gärtner hat die Figur Max Achtzig gezeichnet. © bjz

Mit einem Anstieg von mehr als 40 Prozent sind im vergangenen Jahr 70 Lkw-Fahrer und Fahrerinnen bei Auffahrunfällen an Stauenden verstorben. Gründe hierfür sind Müdigkeit, Ablenkung durch Smartphones oder Essen und Trinken am Steuer. Hinzu komme die fehlende Ausbildung an den Sicherheitssystemen, erklärt Schäfer. Moderne Lkw sind mit automatischen Abstandshaltern und Notbremssystemen ausgestattet.

Sprachbarriere bei Fortbildungen

Diese werden jedoch nicht sachgemäß von den Fahrerinnen und Fahrern genutzt, weil sie nicht wissen, wie diese Systeme funktionieren. „Fortbildungen gibt es oft nur in einer Sprache“, sagt Schäfer. Die Arbeitskräfte stammen jedoch aus vielen unterschiedlichen Ländern. „Am Ende bekommen Fahrer ein Zertifikat für die Teilnahme an einem Seminar, in dem sie kein einziges Wort verstanden haben“, beschreibt Schäfer die derzeitige Situation.

Mit den Illustrationen und Regeln, die Max Achtzig vermittelt, soll aufgeklärt und vor allem klar gemacht werden, dass Fahrerinnen und Fahrer täglich ihr Leben und das Leben anderer Verkehrsteilnehmenden aufs Spiel setzen. „Das muss einfach in die Köpfe der Menschen rein“, sagt Schäfer. „Wir sind aber auf einem sehr guten Weg“, fährt er fort. Nach Iveco komme derzeit ein weiterer großer Hersteller dazu – welcher, das dürfe Schäfer noch nicht sagen.

Auch vor dem Europaparlament wird Schäfer in diesem Jahr sprechen. Hierfür sei er im Austausch mit dem Abgeordneten Ismail Ertug von der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten.