Infoveranstaltung zum Betreuungsrecht am Mittwoch im Rathaus

Edingen-Neckarhausen. Das Betreuungsrecht dient der Unterstützung und dem Schutz erwachsener Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Das kann etwa bei Erkrankung der Fall sein. Doch was bedeutet eine Betreuung, wo gibt es Rat und Unterstützung? Welche Möglichkeiten der Vorsorge gibt es, welche eignet sich für mich oder meine Angehörigen? Diese und andere Fragen will Tillmann Schönig, Leiter der Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises, bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 17. November, 18 bis 20 Uhr im Rathaus Edingen, Bürgersaal (3.OG), beantworten. Die Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnung durchgeführt, die Gemeinde bittet um Anmeldung. Kontakt bei Marita Kuxmann unter Telefon 06203/ 808-235 oder per E-Mail an marita.kuxmann@edingen-neckarhausen.de

