Infektionen in Kitas

Ludwigshafen. In den vergangenen Tagen ist ein Anstieg der Infektionszahlen in den Kindertagesstätten des Rhein-Pfalz-Kreises beobachtet worden. Durch die Virusmutationen könne das Infektionsgeschehen weiter ansteigen. Um einer Zunahme an Neuinfektionen in den Kindertagesstätten entgegenwirken zu können, bereitet Landrat Clemens Körner Eltern darauf vor, dass es bei einem weiteren Anstieg Einschränkungen in der Regelbetreuung geben wird. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 130 – sollte sie an drei aufeinanderfolgenden Tage auf über 150 steigen, will Körner die Kitas nur noch für Kinder öffnen, deren Eltern eine Betreuung zuhause nicht sicherstellen können. Bei einer Inzidenz von über 200 an drei aufeinanderfolgenden Tagen werde auf eine reine Notbetreuung umgestellt.

Wegen der gestiegenen Infektionszahlen und einer Inzidenz, die am Freitag den dritten Tag in Folge über 100 lag, gilt im Kreis Bad Dürkheim ab Sonntag, 0 Uhr, wieder eine nächtliche Ausgangssperre. Von 21 bis 5 Uhr ist der Aufenthalt im Freien grundsätzlich untersagt. Zudem muss die Außengastronomie ab Sonntag wieder schließen. sin