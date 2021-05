In PHV wird Moderna statt Biontech verimpft

Moderna statt Biontech: Seit Mittwoch wird im Zentralen Impfzentrum des Landes (ZIZ) in Patrick-Henry-Village bei Erstimpfungen ein anderer Impfstoff eingesetzt als bei der Terminbestätigung genannt. Das hat Ralph Adameit, stellvertretender Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises, mitgeteilt. Hintergrund seien Verschiebungen von angekündigten Lieferungen des Impfstoffs. Impfungen in den Kreisimpfzentren (KIZ) etwa in Weinheim oder Sinsheim seien nicht betroffen.

„Für einen begrenzten Zeitraum - aktuell gehen wir von rund zwei Wochen aus - erhalten Personen, auf deren Terminbestätigung der Impfstoff von Biontech vermerkt ist, stattdessen den des Herstellers Moderna“, erklärt der ärztliche Leiter der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Schulze. Aus medizinischer Sicht sei das unproblematisch, „denn dieses Vakzin ist wie der Impfstoff von Biontech ein mRNA-basierter Impfstoff mit ähnlicher Wirksamkeit, der zudem ein vergleichbares Nebenwirkungsprofil hat“. Zudem sei das Zeitfenster zwischen Erst- und Zweitimpfung in beiden Fällen laut Empfehlung der STIKO (Ständige Impfkommission) gleich.

Termine sollen nicht verfallen

Das Impfzentrum könne alle Impftermine aufrechterhalten. Da Impfstoffe nach wie knapp sei, gebe es kein Anrecht auf den auf der Terminbuchung angegebenen Impfstoff. Wer nicht mit dem Moderna-Vakzin geimpft werden möchte, müsse seinen Termin absagen und sich über die Hotline 116 117 oder über www.impfterminservice.de einen neuen Impftermin buchen.

„Bitte lassen Sie Ihren gebuchten Termin nicht einfach verstreichen, denn anderenfalls werden so eigentlich freie Termine blockiert“, appelliert Schulze an Termininhaber, die lieber mit einem anderen Impfstoff immunisiert werden möchten. miro