In Landauer Diskothek die Zeche geprellt

Landau. Ein derzeit unbekannter, männlicher Gast hat in der Nacht auf Samstag in einer Landauer Diskothek die Zeche geprellt. Wie die Polizei mitteilte, verließ der Unbekannte gegen 03.20 Uhr eine Diskothek in der Albert-Einstein-Straße in Landau über eine Notausgangstür, ohne seine Getränkekarte zu bezahlen. Von dem Gast konnten Lichtbilder gefertigt werden. Seine Flucht war außerdem auf einer Videokamera des Nachtclubs aufgezeichnet worden. Die Ermittlungen dauern an.

