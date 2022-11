In Gebüsch festgefahren und anschließen geflüchtet - betrunkener Autofahrer in Altrip

Altrip. Seinen Wagen festgefahren und anschließend vom Unfallort geflüchtet ist ein Autofahrer am Samstagabend in Altrip. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen die Beamten informiert, dass ein Fahrzeug im Bereich der Gaststätte "Zum weißen Rössl" in einem Gebüsch feststecke, der Fahrer sei nicht vor Ort.

Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einem 42-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie dieser nach dem Unfall aus dem Pkw ausgestiegen sei. Der Mann konnte angetroffen werden. Die Beamten stellten bei ihm Zeichen deutlichen Alkoholeinflusses fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, weshalb ihm im Anschluss durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.