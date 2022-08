In Dortmund erschossener Jugendlicher war dem Rhein-Pfalz-Kreis zugeordnet

Ludwigshafen. Der 16-Jährige, der am Montag in Dortmund bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde, war dem Jugendamt des Rhein-Pfalz-Kreises zugeordnet. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde der Senegalese Anfang August auf eigenen Wunsch in einer Dortmunder Jugendgruppe aufgenommen worden. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz gibt vor, dass auch Wünsche der Betroffenen Berücksichtigung finden.

Der mit einem Messer bewaffnete unbegleitete Flüchtling aus dem Senegal war am Montag erschossen worden, nachdem er die Beamten angegriffen haben soll. Er wurde von fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole getroffen.

Betreuer des Jugendlichen hatten die Polizei gerufen, weil der junge Mann sich habe umbringen wollen, so der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU). Die Polizei habe dann in einem Stufenverfahren versucht zu deeskalieren. "Erst sind Polizisten in Zivil hingegangen und haben versucht ihn runterzureden. Als das nicht wirkte, hat man versucht, mit Reizgas ihn abzulenken." Als auch das nicht funktionierte, hätten die Beamten zweimal den Taser eingesetzt - das Elektroschockgerät habe einmal getroffen, jedoch ebenfalls ohne Wirkung. "Und derjenige ist immer aufgeregter, ich sag mal angespannter, aggressiver auf die Polizisten zu gerannt. Und in dieser Situation ging es um die Frage: Sticht der zu - oder schießt die Polizei?"

Die Ermittlungen in dem Verfahren führt aus Neutralitätsgründen die Polizei Recklinghausen - während gleichzeitig die Dortmunder Polizei einem Fall in der Zuständigkeit der Recklinghäuser nachgeht. Hieran hatte es von verschiedenen Seiten Kritik gegeben. "Das wird 100-prozentig aufgeklärt", sagte Reul am Donnerstag. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft rechnet mit einem Abschluss der Ermittlungen in mehreren Wochen.