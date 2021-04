In die Leitplanke geprallt - 46-Jährige bei Unfall auf der A6 schwer verletzt

Dielheim. Eine 46-Jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Dielheim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in Richtung Mannheim unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach links in die Betongleitwand geriet, quer zur Fahrtrichtung nach rechts schleuderte und dort in die Leitplanken prallte. Dadurch habe sich die 46-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, wurde jedoch nicht benötigt. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro. Nach rund zwei Stunden war die Fahrbahn wieder frei befahrbar.

