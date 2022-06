Speyer. Mehrere herausgerissene Haarbüschel und zwei eingeleitete Strafverfahren sind das Resultat einer Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährige und einer 23-jährigen am Samstag in der Halle 101 in Speyer. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Frauen während einer Party derart aneinander, dass sie sich gegenseitig an den Haaren zogen. Der Grund des Streites konnte bisher nicht endgültig geklärt werden.

