In der Region wird wieder geblitzt

Ludwigshafen/Südhessen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich vom 21. bis 27. März an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit. Am Donnerstag, 24. März, wird es daher an mehreren Standorten im Präsidialbereich Geschwindigkeitskontrollen geben. „Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen wollen wir durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen“, schreibt die Polizei. Laut Statistik sei zu hohes Tempo nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Im Jahr 2021 kam es deshalb im Bereich des Polizeipräsidium Rheinpfalz zu 1792 Unfällen – 451 mit verletzten Personen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die hessische Polizei beteiligt sich an dem „Speedmarathon“ am Donnerstag, 24. März von 6 bis 22 Uhr. Es werden knapp 300 Messstellen eingerichtet. Bei der Aktion werden über 800 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Sämtliche Messstellen will die Polizei im Vorfeld in den Medien ankündigen.

„Unfallursache Nummer eins“

Geschwindigkeitskontrollen sind am 24. März geplant. © Bernhard Zinke

„Nicht angepasste Geschwindigkeit war im zurückliegenden Jahr bei Unfällen mit tödlich Verletzten und Schwerverletzten in Hessen die Unfallursache Nummer eins. Während sich innerorts deutlich mehr Verkehrsunfälle ereigneten als außerorts, sind in der Folge bei außerörtlichen Verkehrsunfällen deutlich mehr Personen tödlich verletzt worden. Die Ursache hierfür ist die deutlich höhere Fahrgeschwindigkeit,“ macht Polizeioberrat Gerhard Keller, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter Koordinator des „Speedmarathon 2022“ deutlich. Geschwindigkeitsverstöße seien kein Kavaliersdelikt, betont Keller weiter. Eine Reduzierung des Tempos innerorts um nur zwei Stundenkilometer senke die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent. pol/agö/kur

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2