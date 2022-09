Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist auf der A 65 in eine Baustelle gekracht und hat seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe Landau-Süd, unterwegs. Der Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis habe eine Baustelle übersehen und sei mit den dort aufgestellten Warnbaken kollidiert. Im

