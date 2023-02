In Autowerkstatt in Viernheim eingebrochen

Viernheim. Zum Büro einer Werkstatt in der Industriestraße haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag gewaltsam durch ein Fenster Zutritt verschafft. Wie die Polizei mitteilte, haben sie dabei Geld entwendet. Außerdem hinterließen die

Einbrecher einen Schaden von mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

