Impro-Theater in Ilvesheim - Spaß und Improvisation für Kinder

Ilvesheim. Es kann ein sprechender Koffer sein, eine blaue Tomate oder ein Märchen, all das wird in eine Handlung eingebaut, und zwar mit Hilfe von Kinderzurufen aus dem Publikum. So werden Geschichten entstehen, die es noch nie gab und so auch nicht noch einmal geben wird, lustig, spannend oder leise. Neben Kindern sind auch Eltern oder Großeltern im Ilvesheimer Stiftungspark, Goethestraße 11, willkommen. Hier treffen sich die Geschichtenerfinder des Impro Theaters Mannheim für die Show mit den Kindern. Der Eintritt am Sonntag, 14. August, von 11 bis 12 Uhr ist frei. Anmeldung per Mail an h.trinkaus@heinrich-vetter-stiftung.de.

