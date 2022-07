Impfungen zu Hause für körperlich Eingeschränkte

Ludwigshafen. Das Impfzentrum Ludwigshafen bietet im August für bewegungseingeschränkte und bettlägerige Personen Termine für Corona-Impfungen an. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Für Menschen ab dem Alter von fünf Jahren, die aufgrund ihres körperlichen Zustandes nicht in der Lage seien, einen Impftermin im Pfalzbau wahrzunehmen, könnten ab Donnerstag, 28. Juli, Impftermine in deren häuslicher Umgebung vereinbart werden. Dies sei während der Öffnungszeiten des Impfzentrums unter der Telefonnummer 0621/ 504-6722 oder per E-Mail (impfzentrum@ludwigshafen.de) möglich und gelte sowohl für Erst- und Zweitimpfungen sowie für Auffrischimpfungen, hieß es.

Wird ein entsprechender Termin vereinbart, sucht eine Ärztin oder ein Arzt den Impfling in dessen Zuhause auf, um dann dort die Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech zu verabreichen.