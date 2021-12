Impfpflicht begrüßt in Pflegeeinrichtungen in Rhein-Neckar

Rhein-Neckar. Die Evangelische Heimstiftung, die in der Region (etwa Heddesheim, Leimen, Mannheim) eine Reihe von Altenpflegeheimen betreibt, begrüßt die just beschlossene Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und ist überzeugt davon, dass sie die Impfquoten in den Einrichtungen weiter steigern wird. Gleichzeitig fordert sie den Gesetzgeber auf, bald auch die allgemeine Impfpflicht zu verabschieden, um einer fünften Coronawelle schon frühzeitig entgegenzuwirken.

Am vergangenen Freitag haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz zur Impfpflicht verabschiedet. Das ist laut Heimstiftung eine gute Nachricht für alle, die sich seit vielen Monaten mit voller Kraft dafür einsetzen, diese Pandemie endlich zu beenden. Die Evangelische Heimstiftung hatte bereits im September eine 2G-Regel für Pflegeheime gefordert. Denn es sei absehbar gewesen, dass die Inzidenzen wieder steigen werden. Umso wichtiger sei es, dass die Impfpflicht beschlossen wurde.

Die allermeisten der 9300 Beschäftigten – rund 80 Prozent seien bereits immunisiert, Tendenz steigend. Die Heimstiftung wolle alles tun, damit es im Zusammenhang mit der Impfpflicht keine Beschäftigungsverbote gibt. Versorgungsengpässe erwarte man deshalb nicht. Sollte es doch einzelne Kündigungen geben, dann sei das zwar schade, wäre dann aber so. red